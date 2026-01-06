Publicat 06/01/2026 13:54

Una administració de Cornellà (Barcelona) ven 1 sèrie del primer premi d'El Niño'

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

L'administració 6 de Loteria de Cornellà de Llobregat (Barcelona), en el carrer Doctor Arús 11, ha venut 1 sèrie del primer premi del Sorteig Extraordinari d'El Niño', amb el número 6.703 i premiat amb 2 milions d'euros per sèrie, és a dir, 200.000 euros al dècim.

En declaracions aquest dimarts a Europa Press, el lotero d'aquesta administració, Alberto Romero, ha explicat que la sèrie --10 dècims-- s'ha venut per finestreta i que haver-ho venut és "important per seguir treballant".

Explica que fins a les 13.30 no s'hi havia apropat cap premiat i, a més, recorda que en la seva administració ja es va vendre un tercer premi de la Loteria de Nadal el 2024 i la 'Grossa' de 2023.

