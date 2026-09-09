Adif talla la línia Madrid-Barcelona per reparar la catenària avariada pel temporal

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
Adif ha decidit tallar temporalment la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona amb l'objectiu de poder reparar una avaria produïda en un tram de la catenària a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) com a conseqüència del temporal.
Fonts del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible expliquen que la incidència està generant en aquests moments retards de fins a una hora, que podrien augmentar si no es repara l'avaria tan aviat com sigui possible.
El tall tindrà una durada estimada d'unes dues hores i començarà a les 11.00 hores, per la qual cosa, en cas que els efectes del temporal no continuïn empitjorant, la reobertura s'hauria de produir aquest dimecres cap a les 13.00 hores.
Els trens amb origen Madrid que ja estan en moviment continuaran fins a Saragossa amb retard. La decisió d'interrompre la circulació de la línia respon a la necessitat de tallar la tensió elèctrica a la catenària per poder-la reparar.
Catalunya està en alerta aquest dimecres per fortes pluges i Protecció Civil manté activa l'alerta Inuncat.