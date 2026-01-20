Adif suspèn la circulació de trens de Rodalies a Catalunya "davant dels efectes" del temporal

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Adif "manté suspesa la circulació ferroviària en l'àmbit de Rodalies" des d'aquest dimarts per la nit, pels efectes que el temporal provoca en la infraestructura a Catalunya.
El servei es restablirà "una vegada reconeguda la infraestructura i comprovat que queda lliure d'obstacles caiguts", informa en un missatge a X recollit por Europa Press.
El maquinista d'un tren ha mort aquest dimarts per la nit a Gelida (Barcelona) en descarrillar després de caure un mur de contenció, i un altre tren entre Blanes i Maçanet (Girona) ha impactat con una roca i ha perdut un eix.