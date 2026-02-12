Adif limita temporalment la velocitat a Rodalies a 80 km/h en tot el servei aquest dijous

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Adif ha limitat temporalment la velocitat a Rodalies a 80 km/h en tot el servei aquest dijous durant l'alerta per risc extrem de vent.
Han avisat que el servei ferroviari a Catalunya està "operatiu" i que només alguns punts en algunes línies estan tallats per caigudes d'arbres sobre les vies, ha informat Adif en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Els trams tallats per arbres caiguts són l'R4 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i l'R11 entre Girona i Maçanet de la Selva (Girona).