Adif investiga l'error informàtic que ha obligat a suspendre el servei de Rodalies aquest dilluns

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Adif investiga l'error informàtic que aquest dilluns al matí ha obligat a suspendre fins a dues vegades el servei de Rodalies, segons han informat fonts de l'administrador de les infraestructures ferroviàries a Europa Press.
Les fonts esmentades han explicat que l'estació de França (Barcelona) acull un centre de control des d'on es gestiona, mitjançant programes informàtics, la circulació dels trens de "gran part de Catalunya" i que, per motius que ara s'investiguen, els programes informàtics han fallat.
Quan això passa, "per raons de seguretat", tots els trens que estan en circulació s'aturen, si bé la incidència d'aquest dilluns s'ha pogut resoldre ràpidament per la presència dels tècnics al centre de control, que han solucionat la situació i han permès que el servei es pugui reprendre progressivament.
Per la seva banda, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, no descarta la "hipòtesi del ciberatac" en el servei de Rodalies a Catalunya aquesta matinada.
Puente ha fet aquestes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, en les quals ha precisat que encara no saben què ha passat, raó per la qual no vol "alimentar res".