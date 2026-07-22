Adif controlarà si hi ha moviments a la zona de l'esvoranc entre Barcelona i Montcada cada 24 hores

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Adif controlarà cada 24 hores si hi ha moviments a la zona de l'esvoranc a les obres del soterrament de la R2 entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac, al barri de Vallbona de Barcelona, per l'esfondrament d'una de les parets en un pou de les obres aquest dimecres sobre les 13.50, mentre avalua les causes de l'incident.
Ho han declarat als mitjans el sotsdirector de construcció d'Adif AV a càrrec de les obres del soterrament de la R2 al seu pas per Montcada, Arturo Pastor, i la cap de guàrdia de Bombers de Barcelona, Clara Latorre, aquest dimecres cap a les 20 hores.
Pastor ha assegurat que les inspeccions realitzades, amb la col·laboració de Bombers, confirmen que els edificis i habitatges de la zona no presenten danys en "una situació de normalitat, tenint en compte les circumstàncies", després que una gran grua fos engolida per l'esvoranc.
EMPLENANT LA CAVITAT
Així mateix, ha dit que s'estan duent a terme treballs de emplenament de la cavitat amb formigó per estabilitzar l'esvoranc i ha afirmat que no han pogut mesurar-lo encara: "Estem prenent decisions en temps real".
Latorre ha afirmat que 5 dotacions de Bombers i el servei de drons han fet un reconeixement de seguretat de l'entorn i han traslladat la necessitat d'incrementar el monitoratge de tots aquells elements que podrien comportar risc: "Em consta que així s'està fent".
Al migdia s'ha interromput de forma preventiva la circulació de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 i no existeix una previsió per al restabliment del servei, ja que Pastor ha considerat "temerari" dir alguna cosa sobre això.