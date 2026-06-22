Adif confirma que els talles a les línies R3 i R14 de Rodalies són per sengles robatoris de coure

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Adif ha confirmat que els talls a Rodalies en tota la línia R3 i a l'R14 entre Reus i Vinaixa (Tarragona) són per sengles robatoris de coure, han explicat fonts de Renfe a Europa Press.
La circulació de tota la línia R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència en la infraestructura provocada per robatori de coure entre La Garriga i Les Franqueses del Vallès (Barcelona) des d'aquest dilluns a primera hora.
A l'R14 s'ha produït un incendi proper a la zona de vies i incidència en la infraestructura a l'estació de Montblanc (Tarragona) causada per un altre robatori de coure, que talla el tram entre Reus i Vinaixa (Tarragona) també des d'aquest dilluns a primera hora.