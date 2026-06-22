Publicat 22/06/2026 08:32

Adif confirma que els talles a les línies R3 i R14 de Rodalies són per sengles robatoris de coure

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -

Adif ha confirmat que els talls a Rodalies en tota la línia R3 i a l'R14 entre Reus i Vinaixa (Tarragona) són per sengles robatoris de coure, han explicat fonts de Renfe a Europa Press.

La circulació de tota la línia R3 de Rodalies està interrompuda per una incidència en la infraestructura provocada per robatori de coure entre La Garriga i Les Franqueses del Vallès (Barcelona) des d'aquest dilluns a primera hora.

A l'R14 s'ha produït un incendi proper a la zona de vies i incidència en la infraestructura a l'estació de Montblanc (Tarragona) causada per un altre robatori de coure, que talla el tram entre Reus i Vinaixa (Tarragona) també des d'aquest dilluns a primera hora.

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