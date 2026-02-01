Adif està actuant a 31 punts de Rodalies de Catalunya després dels últims temporals

BARCELONA 1 febr. (EUROPA PRESS) -
Adif està treballant a 31 punts de Rodalies de Catalunya dins del pla d'actuacions urgents per inspeccionar i reparar danys dels últims temporals a Catalunya, sobretot la borrasca Harry de finals de gener, informa aquest diumenge en un comunicat.
Són 31 punts repartits per totes les províncies, distribuïts a totes les línies de Rodalies, i consisteixen fonamentalment en protecció de trinxeres i talusos, a més d'operacions de condicionament de via, entre altres.
MÉS DE 400 INSPECCIONS
Afirma que es van "incorporant noves actuacions en funció de les inspeccions", i que fins ara s'han fet més de 400 inspeccions a trinxeres, talusos, túnels, ponts, plataforma, via i altres estructures de totes les línies.
S'ha fet amb "especial atenció" en trams propers a la costa (Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders o Barcelona-Mataró-Maçanet) i que van per zones amb més trinxeres o talusos (La Garriga-Vic-Puigcerdà, Barcelona-Tarragona-Móra la Nova-Flix, Barcelona-Girona-Figueres o Castellbisbal-Mollet).
Ho fan "més de 50 equips" que fan inspeccions visuals a peu de camp o recorreguts amb tren, i també s'està reforçant un programa de vigilància contínua per comunicar de seguida si hi ha riscos potencials i prendre-hi mesures tècniques de prevenció.
Adif assegura que s'estan mobilitzant tots els recursos humans, econòmics i tècnics disponibles i que "en funció de l'evolució dels treballs, es posarà la infraestructura a disposició de l'administració titular del servei i de l'operador per a la seva progressiva normalització".
"Com a conseqüència" de la borrasca Harry durant la setmana del 19 al 24 de gener de 2026 va haver-hi diversos casos de despreniments, inclòs un mur de contenció de l'AP-7, que va causar l'accident de Gelida del dia 20.
Després "es van produir altres despreniments de diversa entitat i es van detectar altres punts, principalment talusos i trinxeres", on es va veure risc que caiguessin materials sobre les vies, afegeix.
L'EVOLUCIÓ CLIMATOLÒGICA
Adif constata que l'execució d'aquestes obres pot estar condicionada per l'evolució climatològica a diversos punts de Catalunya "i d'arribar el cas compatibilitzar-se amb el servei ferroviari en aquells trajectes en què les condicions de seguretat ho permeti".
El pla d'actuacions d'emergència "es mantindrà vigent segons l'avanç dels diferents treballs i, segons s'ha anunciat, s'ampliarà a tots els subsistemes" de les instal·lacions ferroviàries (electrificació o sistemes de Control, Comandament i Senyalització i instal·lacions de seguretat, entre altres).
Segons Adif, aquest conjunt de mesures està acordat i coordinat amb l'administració titular del servei, l'empresa operadora "i altres actors, com el col·lectiu de maquinistes, implicats en l'explotació ferroviària".