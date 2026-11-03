Adapten a l'FP el catàleg d'estàndards de competències professionals de Catalunya

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret del catàleg d'estàndards de competències professionals de Catalunya, que descriu les competències necessàries per desenvolupar una activitat professional amb el nivell requerit, per adaptar-lo al nou model de formació professional (FP).
El decret transforma l'actual catàleg de qualificacions professionals en un catàleg basat en estàndards de competències professionals (ECP), que reforça la "integració" del Sistema FPCAT, segons informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
La nova regulació permet disposar d'un marc de referència comú i incorporar competències professionals "que responen a les necessitats específiques dels sectors productius catalans".
Els estàndards serveixen de base per dissenyar l'FP, com també per a l'acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o altres vies no formals.
El catàleg s'organitza en 28 famílies professionals i 3 nivells de competències, segons els coneixements, les capacitats i el grau de responsabilitat i autonomia requerits per a l'exercici de les activitats professionals.