Ádám Fischer dirigirà la 'Tercera de Mahler' a l'Auditori de Girona aquest dissabte

GIRONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Auditori de Girona acollirà aquest dissabte 24 d'octubre la Tercera de Mahler, en un concert coorganitzat amb Ibercamera i que comptarà amb la direcció d'Ádám Fischer, informa l'equipament en un comunicat d'aquest dilluns.
L'Orquestra Simfònica de Düsseldorf (Alemanya) (de la qual és director titular Fischer), el Cor Madrigal, el Cor Vivaldi i la mezzosoprano Catriona Morison interpretaran la simfonia, i el concert tindrà lloc a les 20 hores a la Sala Montsalvatge.
Escrita entre 1892 i 1896, la 'Tercera Simfonia de Mahler' està articulada en 6 moviments, la qual cosa la converteix en la més llarga de la seva producció i és "un reflex del món des de la naturalesa fins a l'esperit humà i el sentit de l'existència".