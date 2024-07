Acusen nou sacerdots dels Escolapis a Catalunya de presumptes abusos sexuals

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Exalumnes i altres persones han acusat nou sacerdots de l'Escola Pia de Catalunya --cinc d'ells ja han mort-- de presumptes abusos sexuals, segons han explicat fonts de la institució aquest dijous a Europa Press.

Segons han avançat 'El Periódico de Catalunya' i 'Tv3', el total de les persones afectades ascendeixen a una quinzena.

"No hem estat a l'altura. La nostra vocació és cuidar als nens i, per part d'algunes persones, això no s'ha fet correctament", afirma el provincial de l'ordre, Jordi Vilà, als mitjans citats.

Vilà assegura que volen escoltar "a les víctimes, per saber quins escolapis maltractaven o abusaven dels alumnes i posar-los enfront de la justícia".

Fonts de l'organització educativa han explicat a Europa Press que tots els casos s'han reportat al Defensor del Poble.