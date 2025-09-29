Acumulats 246 litres per metre quadrat a Amposta (Tarragona) des de l'inici del temporal

TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El Meteocat ha explicat que Amposta (Tarragona) és la ciutat amb més acumulació de litres per metre quadrat, amb un total de 246, des de l'inici del temporal de pluges "persistents i localment torrencials" que afecta el sud de Catalunya des d'aquest diumenge a la tarda.
En concret, també es destaquen les acumulacions a les localitats tarragonines de Mas de Barberans (168,6); al port dels Alfacs (155,9); al parc natural dels Ports o a Tivissa (105), han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
En una altra anotació a X, els Bombers han indicat que han muntat un dispositiu de reforç al parc de Bombers d'Amposta (Tarragona) per "millorar" la resposta operativa en previsió dels possibles episodis de simultaneïtat de serveis, i compta amb 1 unitat de comandament, 6 autobombes rurals pesades (BRP), efectius del grup d'actuacions especials (GRAE) i 1 helicòpter.