Actua Cultura lamenta l'absència del 2% per a Cultura en l'acord pressupostari Govern-ERC

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La plataforma Actua Cultura ha lamentat aquest dimecres que l'acord pressupostari entre el Govern i ERC no inclogui cap referència al compromís del 2% del pressupost per a la Conselleria de Cultura: "Catalunya no pot construir un projecte de país cohesionat i democràtic deixant la cultura al marge dels grans acords".
En un comunicat, expressa la seva "profunda decepció davant l'absència total de la cultura" en l'acord, i ha considerat preocupant que no inclogui el 2%, una reivindicació compartida pel sector i assumida pels grups parlamentaris.
Actua Cultura reclama al Govern i als grups polítiques que incorporin de manera explícita la cultura en el desenvolupament d'aquesta nova etapa política i pressupostària i que "assumeixin amb claredat el compromís de destinar" el 2% del pressupost a Cultura.