Actors i directors de Catalunya estudiaran com donar suport a la vaga de Hollywood

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Àlex Casanovas, ha explicat que actors i directors catalans estudiaran com poden "donar suport" a la vaga d'actors i guionistes de Hollywood.

En unes declaracions a Catalunya Ràdio, recollides per Europa Press aquest dissabte, ha afirmat que dilluns se celebrarà una "reunió a nivell internacional a través de la Federació Internacional d'Artistes, de la qual l'AADPC forma part a través d'una confederació estatal".

"No descarto que hi pugui haver una aturada a nivell mundial dels actors, no només catalans, sinó de tot arreu", ha dit, tot i que ha assegurat que treballen amb les productores per evitar que succeeixi.

Ha reclamat buscar solucions a l'impacte que la Intel·ligència Artificial pot tenir en l'audiovisual, i que segons Casanovas afectaria especialment al doblatge, ja que els professionals podrien deixar de rebre "drets de propietat intel·lectual, com els correspondria".

En aquest sentit, ha celebrat que "a nivell europeu s'està treballant en una regulació d'aquest impacte de la IA en totes les feines de tipus artístic".