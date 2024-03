Activistes tallen l'aigua al Consorci de Turisme de Barcelona i reclamen mesures per la sequera

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

Una cinquantena d'activistes de la campanya 'D'on no n'hi ha, no en raja' i de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) han tallat l'aigua al Consorci de Turisme de Barcelona aquest dimecres, ha informat la plataforma 'Aigua és Vida' en un comunicat.

Reclamen "mesures urgents i restriccions més severes per al turisme i altres sectors econòmics no essencials, sobretot davant de l'emergència per sequera en la qual es troba la regió metropolitana", recull el comunicat.

Demanen apostar pel decreixement turístic i potenciar economies alternatives, deixar d'equiparar el consum de l'activitat econòmica turística amb el de les llars, i comptabilitzar el consum d'aigua del sector turístic, entre altres.