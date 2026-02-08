Activistes nus demanen a Barcelona la "fi de les granges pelleteres"

ANIMANATURALIS ROLAND BOS
L'organització AnimaNaturalis ha dut a terme una acció aquest diumenge al migdia a la plaça de Catalunya de Barcelona amb activistes nus que han exigit a la Unió Europea (UE) la "fi de les granges pelleteres".
Sota el lema 'per una Europa lliure de pells' "desenes d'activistes" amuntegats i ruixats amb sang artificial s'han tendit a la plaça barcelonina per representar els cossos sense vida dels animals que són espellats anualment, segons ha informat l'organització en un comunicat.
La responsable de campanyes d'AnimaNaturalis, Cristina Ibáñez, ha assenyalat que "la Comissió Europea ha de respondre a la ciència i a la voluntat ciutadana prohibint definitivament les granges pelleteres en tota la Unió Europea".