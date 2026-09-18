Activistes a favor de l'avortament interrompen un acte provida en una parròquia de Barcelona

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Un grup de proavortistes va interrompre dijous a la tarda un acte organitzat a la parròquia de Santa Maria de Montalegre de Barcelona per Entitats per la Vida, el Corrent Social Cristià i la Plataforma per la Família Catalunya-ONU en el qual diverses dones oferien el seu testimoni després d'haver passat per un avortament.
El president de la Plataforma i organitzador de l'acte, Daniel Arasa, ha explicat aquest divendres a Europa Press que, quan ell introduïa el tema a la sala d'actes davant un centenar d'assistents, unes 30 activistes van interrompre amb lemes a favor de l'avortament i una pancarta.
La situació va durar uns 25 minuts, fins que van arribar els Mossos d'Esquadra després d'una trucada dels organitzadors i l'acte va poder continuar, ha afegit.