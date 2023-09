Activistes demanen la dimissió de Rubiales a Barcelona i acabar amb la "cultura de la violació"

BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

Unes 15 activistes feministes s'han concentrat aquest divendres a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar la dimissió del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, per donar un petó sense permís a la jugadora Jenni Hermoso a l'entrega de trofeus del Mundial femení, i insten a acabar amb la "cultura de la violació".

Convocades per Lliures i Combatives i Sindicat d'Estudiants, han mostrat una pancarta en la que es llegia 'Fora Rubiales, fora la caverna masclista' i 'Prou cultura de la violació', i han proclamat lemes com 'No és un petó, és una agressió'.

La membre de Lliures i Combatives Barcelona Sofia Vázquez ha lamentat l'actitud de Rubiales amb Jenni Hermoso, ha considerat que "ha de dimitir i haver-hi conseqüències serioses", i ha insistit que aquest tipus de comportaments són els que acostumen a patir les dones i contra els que lluiten els moviments feministes.