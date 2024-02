Activen el Procicat per l'entrada dels pagesos a Barcelona

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Procicat per l'entrada dels pagesos a Barcelona després d'endinsar-se a les 14.10 hores per la Meridiana per dirigir-se cap al Palau de la Generalitat, han informat en una anotació a X recollida per Europa Press.

La primera columna de tractors ha arribat des de la C-58 i des de la C-33 i prové de les protestes a les comarques de Girona i Barcelona, i els pagesos procedents de les comarques de Tarragona i Lleida han entrat cap a les 14.45 hores per la Diagonal.

Després d'arribar a la Generalitat, es reuniran amb el president del Govern, Pere Aragonès, i amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, al voltant de les 16.00 hores.