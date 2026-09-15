Activen l'Inuncat per previsió de pluges intenses aquest dimecres a punts de Girona i Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir del migdia d'aquest dimecres i fins a la mitjanit a la meitat est de Catalunya, concretament a les comarques de Girona i Barcelona, informa en un comunicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una previsió de precipitacions intenses a partir de la tarda a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva (Girona).
Durant la nit i la matinada els ruixats seran intensos a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i l'Anoia (Barcelona), zones on es pot superar el llindar dels 60 l/m2 en 3 hores.