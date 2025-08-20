Activat el Transcat per una fuita de gasoil en un camió a Vilablareix (Girona)

GIRONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat el Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) en fase de prealerta per una fuita de gasoil en un camió a Vilablareix (Girona) aquest dimecres a la tarda.
Segons ha informat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press, el camió ha sofert una fuita en la cisterna, que té una capacitat de 10.000 litres, al carrer Mes Falgas.
Fins al lloc s'han desplaçat 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat que treballen per taponar la fuita de la cisterna.