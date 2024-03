Activat servei per carretera a l'R12 per una incidència a Manresa (Barcelona)

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R12 de Rodalies pateix aquest dijous des de les 7 hores afectacions per una incidència produïda a l'estació de Manresa (Barcelona), en la qual només es circula per una via, per la qual cosa s'ha activat servei alternatiu per carretera.

Segons ha informat Renfe en una nota a 'X' recollida per Europa Press, mentre els tècnics d'Adif treballen en reparar la incidència els usuaris de la línia han de fer transbordaments entre les estacions de Manresa i Calaf (Barcelona).

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) per la incidència, ha informat a la xarxa social 'X'.