Activat el protocol de seguretat a l'Aeroport de Múrcia per un avís de bomba en un avió

MÚRCIA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Aena ha activat el protocol de seguretat a l'Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia (AIRM) per un avís de bomba en un avió de Ryanair provinent de Manchester (Regne Unit).
L'aeronau ha aterrat a les 10.30 hores, dins l'horari previst, segons ha confirmat el gestor aeroportuari.
La Delegació del Govern central a la Regió de Múrcia ha informat posteriorment que els 114 passatgers i 7 tripulants han desembarcat per passar els controls de seguretat corresponents de la Policia Nacional.
Membres dels TEDAX de la Guàrdia Civil provinents d'Alacant han inspeccionat l'aeronau per determinar si hi havia cap artefacte a l'interior. A més de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, s'hi han desplaçat bombers i sanitaris del 112.
Així mateix, s'ha constituït un comitè de crisi al mateix aeroport.
El pròxim vol programat a l'AIRM correspon a una connexió provinent de Gran Canària, amb l'arribada prevista a les 12.20 hores.