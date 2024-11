Activat el Procicat pels talls d'agricultors francesos que afecten a l'AP-7 a Girona

GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres per la matinada el Procicat en fase de prealerta pels talls generats per una concentració d'agricultors del sud de França a La Jonquera (Girona), que afecten a l'AP-7.

Segons ha informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, a les 4 hores hi havien 750 camions parats en la via, que han estat distribuïts a polígons a l'espera que es restableixi la circulació.

La interrupció està generada pel tall de la via A-9, a l'altura de Le Boulou (França), i que aquest dimarts afectava inicialment a la via en sentit sud, però a partir de les 20.13 també va resultar tallada en sentit nord, realitzant-se desviaments cap a l'N-II.