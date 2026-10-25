Activat en prealerta el Procicat per un accident d'autobús a Fogars de Montclús (Barcelona)

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest diumenge a la tarda en prealerta el pla Procicat per un accident d'autobús a la carretera BV-5114, al municipi de Fogars de Montclús (Barcelona).
La carretera està tallada "totalment" al punt quilomètric 18,4 a causa d'aquest incident, han informat Protecció Civil i el Servei Català de Trànsit (SCT) en sengles publicacions a 'X' recollides per Europa Press.
El telèfon 112 ha informat també a 'X' que ha atès 25 trucades relacionades amb aquest accident.