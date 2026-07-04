Activat el nivell màxim del Pla Alfa per perill "extrem" d'incendi a 2 comarques de Girona

Glòria Sánchez - Europa Press
La previsió és mantenir aquesta mesura fins a la mitjanit de divendres
LA BISBAL D'EMPORDÀ (GIRONA), 4 (EUROPA PRESS)
La Conselleria d'Interior de la Generalitat, a través de cos d'Agents Rurals, ha anunciat l'activació del nivell 4 --el màxim-- del Pla Alfa davant d'un perill "extrem" d'incendis a 20 municipis de les comarques del Baix Empordà i el Gironès (Girona).
En el Baix Empordà, inclou els municipis de Calonge i Sant Antoni Castell, Platja d'Aro i s'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Torrent i Vall-llobrega.
En el Gironès: Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart i Sant Martí Vell.
Així ho ha anunciat aquest dissabte el cap de l'àrea regional de Girona d'Agents Rurals, Jaume Bosch, en una atenció a mitjans en el Centre de Comandament Avançat de l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona), en què ha explicat que aquesta mesura permet restringir l'accés de persones al medi natural per evitar activitats que puguin desencadenar un incendi forestal.
"Ens preocupa que tenim tots els efectius de bombers treballant en aquest incendi", ha dit referència al foc que es va originar divendres a la Bisbal d'Empordà, que continua actiu, i del qual preocupa el seu flanc dret, davant de la previsió d'un canvi en la direcció del vent aquest dissabte a la tarda.
També preocupa que hi hagi persones que vulguin accedir a aquest massís per veure les tasques d'extinció, per la qual cosa el Departament ha decidit imposar una restricció en l'accés que afectarà 20 municipis del massís dels Gavarres, amb una superfície d'unes 31.000 hectàrees.
Les mesures inclouen la restricció, a peu o en vehicle, a espais naturals de caràcter forestal (excepte per a residents), les activitats de tipus acampada, rutes o rutes esportives, així com aquelles vinculades a cases de colònies, que es realitzaran dins d'edificacions, segons la resolució per la qual s'estableixen les restriccions per a l'activació del Pa Infocat consultat per Europa Press.
També se suspenen les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya, la sega de cunetes i la circulació del transport de productes forestals dins del bosc entre les 13 i les 20 hores, entre altres.
La previsió és mantenir aquestes mesures, que han entrat en vigor a les 12 hores d'aquest dissabte, fins a la mitjanit de divendres, quan, si han millorat les condicions, es podrà tornar a reobrir l'accés al massís de les Gavarres.
VIGILÀNCIA
Mentre duri l'alerta, els Agents Rurals reforçaran la prevenció d'incendis forestals i la vigilància aèria.
Aquesta vigilància es fa conjuntament amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), que activaran la senyalització de restricció, i els Mossos d'Esquadra, Policia Local i Guàrdia Civil, que col·laboraran activament en els tancaments i vigilància.
NEGLIGÈNCIA
Sobre el detingut per la seva presumpta relació amb l'incendi de La Bisbal d'Empordà, que ja ha cremat més de 2.200 hectàrees, Bosch ha assegurat que, en cas que estigués manipulant una serra radial, "aquesta persona estava fent aquesta activitat sense autorització".
Ha afirmat que seria una "negligència" que estigués realitzant aquesta activitat amb un nivell de perill d'incendi forestal molt alt, que restringeix l'ús d'aquest tipus de maquinària.