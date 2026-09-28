Activat l'Inuncat per la previsió de pluges intenses al litoral i prelitoral aquest dimarts

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al litoral i prelitoral a partir d'aquest dimarts a la matinada, quan es poden superar els 40 l/m2 en 30 minuts, informa en un comunicat.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les precipitacions han començat aquest dilluns al migdia a la meitat est de Catalunya i els ruixats poden anar acompanyats de tempesta.
D'altra banda, es preveuen acumulacions superiors als 90 l/m2 en tres hores i el Meteocat preveu que les tempestes puguin tenir poc desplaçament, per la qual cosa localment les acumulacions poden arribar als 150 l/m2.