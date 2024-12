Activat l'Inuncat per possibles riuades en 4 comarques de Tarragona per pluja intensa aquest dijous

TARRAGONA 12 des. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta de l'Inuncat per possible risc de riuades i crescudes de barrancs en 4 comarques de Tarragona per la previsió de pluja intensa que es presenta aquest dijous.

Ho han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, en què han indicat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha decidit activar la prealerta a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta (Tarragona).

Han afegit que la CHE "intensificarà la vigilància" durant aquest dijous en aquestes zones tarragonines posades en avís.