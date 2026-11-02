Activat l'Inuncat per pluja al litoral central i a Tarragona aquest dilluns a la tarda i dimarts

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en vista de la previsió de pluges intenses al litoral central i a Tarragona aquest dilluns a la tarda i durant bona part de dimarts, informa en un comunicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que aquesta nit es puguin superar els 20 l/m2 en 30 minuts a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès, amb precipitacions de caràcter local.
Dimarts a la matinada les pluges s'estendran a l'Alt Camp, l'Alt Penedès i el Baix Camp, i poden afectar amb certa intensitat el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès fins a la tarda.
El SMC també ha emès un avís per la possibilitat d'acumular més de 60 l/m2 en tres hores dimarts al matí i fins al migdia al Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès.
Protecció Civil demana extremar la precaució durant les hores de pluja més intensa i seguir les actualitzacions dels avisos oficials: cal evitar rius, rieres, barrancs, guals, passos subterranis i altres punts baixos.
No s'han de travessar zones inundades ni a peu ni amb vehicle i, en cas de pluja intensa, cal reduir la mobilitat, especialment per vies secundàries, camins i zones susceptibles d'inundar-se; si l'aigua entra en un edifici, cal pujar a les plantes superiors i no baixar a soterranis ni aparcaments.