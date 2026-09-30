Activat l'Inuncat per pluges torrencials aquest dijous a Tarragona i el sud de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres l'alerta del pla Inuncat en vista de la previsió que es produeixi un nou episodi de pluges torrencials aquest dijous al litoral de Tarragona i sud de Barcelona, i que posteriorment s'estendrà a l'interior i sud de Catalunya.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que l'episodi duri aproximadament 24 hores i el moment més advers es preveu especialment entre les 14.00 i les 20.00 hores de dijous, si bé els ruixats s'estendran per diversos punts del territori i es podran superar localment els 40 l/m2 en 30 minuts, informa Protecció Civil en un comunicat.
La previsió actual situa les precipitacions més intenses a la Catalunya Central, especialment a Osona, el Bages i el Moianès, a més del sud de Catalunya, i al vespre l'episodi disminuirà al Pirineu i Prepirineu però es mantindrà elevat a les Terres de l'Ebre (Tarragona).