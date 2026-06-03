Activat l'Inuncat per pluges intenses aquest dijous a gran part de Catalunya

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres al matí el pla Inuncat en fase d'alerta per previsió de pluges intenses a partir d'aquest dijous al migdia a gran part de Catalunya, si bé la part nord-est serà la més afectada, informa en un comunicat.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que se superin els 20 l/m2 en 30 minuts a l'Alt Empordà (Girona) i el Berguedà (Barcelona); a la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Ripollès (Girona) es pot superar el llindar de 60 l/m2 en 3 hores, sobretot durant la tarda.
Per això, Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en risc, per la qual cosa recomana allunyar-se de rius, rieres i barrancs.