Activat l'Inuncat en fase de prealerta per fortes pluges a Catalunya dimecres i dijous

Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de fortes pluges dimecres i dijous, ha informat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press aquest dimarts.
Ho ha anunciat davant de la possibilitat que se superi el llindar de risc d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a partir de les 14.00 hores del dimecres a la meitat oest.
El dijous podrien registrar precipitacions d'aquesta mateixa intensitat en el nord-est de Catalunya fins a les 20.00 hores, segons el Meteocat.