Activat a 6 comarques de Lleida un avís per temps violent

LLEIDA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dissabte a la tarda un avís per temps violent de perill alt, de 3 sobre 6, a 6 comarques de Lleida.
L'avís està vigent des de les 18.45 fins a les 20.45 a la Val d'Aran, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i la Noguera, informa el Meteocat a X.
El Meteocat ja havia activat un avís de temps violent amb perill molt alt, de 6 sobre 6, a la comarca del Ripollès (Girona), i que està vigent fins a les 20.19.
Totes les comarques afectades pels avisos poden registrar localment calamarsa de més de 2 centímetres de diàmetre i ratxes de vent de més de 90 quilòmetres per hora.
També pot haver ràfegues descendents i tornados.