Activat en avís preventiu el protocol de contaminació atmosfèrica a Catalunya

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha activat aquest dijous al migdia en fase d'avís preventiu el protocol de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió a tot Catalunya a causa de la intrusió de pols africana que afecta des de dimecres la comunitat.

Han informat en un comunicat que la previsió a 24 hores indica que els nivells podrien augmentar arreu de Catalunya i es preveu que la intrusió de pols africana persisteixi fins al final del dia, sense que les condicions de dispersió millorin significativament.

L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'un episodi ambiental i s'activa per reduir les emissions contaminants emeses per l'ésser humà; per això aconsellen evitar el vehicle privat i moure's en transport públic o bicicleta, ventilar o reduir l'exercici físic intens.