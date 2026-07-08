Activat un avís preventiu per partícules en suspensió a tot Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha activat aquest dimecres un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot Catalunya, informa en un comunicat.
La mitjana diària dels nivells de PM10 de dimarts va ser superior al valor de 50 micrograms per metre cúbic a 10 estacions de mesurament; i aquest dimecres a les 8 hores el valor "s'ha superat en 6 punts".
Ha estat a Juneda (pla del Molí), Manlleu (Hospital Comarcal), Mollet del Vallès (AP-7. PK 139), Montcada i Reixac (Can Sant Joan), Santa Perpètua de Mogoda (Onze de Setembre) i Vilafranca del Penedès (zona esportiva).
El fum dels incendis de les darreres hores ha contribuït a empitjorar la qualitat de l'aire i la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats, "atès que es preveu que les condicions de dispersió no millorin significativament".
L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, "sense que s'hagi de produir necessàriament", i el Departament explica que s'activa per reduir les emissions de contaminants.
L'avís comporta indicar als panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és important, i en aquesta situació la Generalitat recomana a la ciutadania prioritzar la mobilitat sostenible i regular la climatització de les llars i establiments.
OZÓ TROPOSFÈRIC
A part dels nivells moderats de partícules, els darrers dies s'han anat incrementant els nivells d'ozó troposfèric i aquest dimarts es van produir 15 superacions del llindar d'informació a les estacions corresponents de les zones de qualitat de l'aire Camp de Tarragona, Vallès-Baix Llobregat, Maresme, Plana de Vic i Catalunya Central.
D'acord amb els models i les mesures de les quals es disposa en aquests moments, es preveu que aquest dimecres els nivells siguin elevats, amb possibilitat de superar el llindar d'informació a les zones de qualitat de l'aire Camp de Tarragona, Penedès-Garraf, Vallès-Baix Llobregat, Àrea de Barcelona, Catalunya Central, Comarques de Girona, Plana de Vic i Maresme.