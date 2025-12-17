Activat un avís preventiu per partícules en suspensió a la conurbació de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM) en suspensió a la conurbació de Barcelona, en un comunicat aquest dimecres.
Ha explicat que la mitjana diària d'aquest dimarts va superar el valor de 50 micrograms per metre cúbic a cinc estacions de mesura, i que la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i que es podria superar el valor de 50 micrograms per metre cúbic durant aquest dimecres.
El Govern ha explicat que malgrat les pluges d'aquest dimecres, "l'atmosfera està molt carregada amb partícules" i les precipitacions no són suficients per netejar-la, i que l'episodi es deu a una intrusió de pols africana.