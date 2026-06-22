Activat a 298 municipis catalans el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals de la Generalitat han activat aquest dilluns el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal a 298 municipis de 23 comarques catalanes, ha informat aquest dilluns el cos en un missatge a X recollit Europa Press.
Tot i que les zones de nivell 3 són a Tarragona, Lleida, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, també hi ha altres zones en nivell 1 i 2 a la part nord-est de Catalunya.
Els Agents Rurals han demanat a la ciutadania precaució en el medi natural i han recordat que, en cas de detectar una columna de fum o un incendi, s'ha de trucar al 112.