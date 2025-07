BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

13 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han activat per apagar l'incendi en una nau industrial de Castellcir (Barcelona) aquest dilluns al matí.

Així ho ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on han expressat que els treballadors han sortit a l'exterior i no hi ha ferits.

Han afegit que l'incendi afectaria una zona forestal als marges de la instal·lació.