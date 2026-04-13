Activada la prealerta Ventcat per vents que podrien superar els 100 km/h a l'Alt Empordà

GIRONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat aquest dilluns al matí la prealerta del pla Ventcat per ratxes de vent que podrien superar els 100 quilòmetres per hora (km/h) al nord de l'Alt Empordà (Girona), ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Protecció Civil ha demanat a la ciutadania "precaució en la mobilitat i les activitats a l'exterior".
Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per vent, i ha establert en aquesta zona un grau de perill màxim de 2 sobre 6 per aquest fenomen entre les 8 i les 20 hores.