Activada la prealerta del Procicat per la revetlla de Sant Joan a Catalunya

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest diumenge la prealerta del Procicat per la celebració de la revetlla de Sant Joan i ha cridat a seguir els seus consells sobre petards, fogueres i correfocs per tenir una "revetlla segura".

En una publicació a X recollida per Europa Press, Protecció Civil aconsella comprar petards a llocs autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, a banda de no fer fogueres sense autorització de l'ajuntament ni a menys de 15 metres de façanes i cotxes i mai sota línies elèctriques.

Pel que fa als correfocs, es recomana portar roba de cotó que cobreixi tot el cos i, en cas de qualsevol emergència, trucar al telèfon 112.