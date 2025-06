Activada la prealerta del pla Inuncat per risc de fortes pluges a la demarcació de Girona

GIRONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) a sis comarques de la demarcació de Girona per previsió de superar el llindar de risc d'intensitat de pluges, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.

L'avís està activat des d'aquest migdia fins a la tarda, ja que es podrien superar els 20 litres en 30 minuts.

En aquest sentit, Protecció Civil demana precaució perquè els aiguats podrien anar acompanyats de tempesta, localment de pedra o calamarsa i ratxes fortes de vent.