Activada la prealerta per vent a Barcelona i Tarragona per a aquest dimecres

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per a aquest dimecres, atenent la previsió de ratxes de fins a 72 quilòmetres per hora a la zona.

Segons ha apuntat en un missatge a X recollit per Europa Press, l'episodi es produirà al litoral i prelitoral central i sud, a més del sud de la Catalunya Central.

El Meteocat ha dotat les ventades amb un grau de perill de 2 sobre 6, i es preveu que el vent es reactivi a partir de dijous a la tarda, amb un nou episodi d'afectació més ampli.