Activada l'alerta Ventcat per previsió de fortes ratxes diumenge al Ripollès

GIRONA 13 març (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ratxes de vent que es poden produir diumenge a diferents comarques de la meitat nord de Catalunya, especialment al Ripollès (Girona), on es poden superar els 126 km/h.
A més, també es preveu vent, tot i que de menys intensitat, al Berguedà (Barcelona) i l'Alt Empordà (Girona), on les ratxes poden superar els 90 km/h, informa Protecció Civil de la Generalitat aquest divendres.
D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertit del mal estat del mar a comarques de l'Alt i Baix Empordà (Girona), amb afectació principal al cap de Creus i al cap de Begur, i també es poden superar els 20 cm de neu en cotes superiors als 1.200 metres a la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà (Lleida).