Activada l'alerta Transcat per una fuita d'àcid clorhídric a Ulldecona (Tarragona)

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dilluns a la tarda la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per a accidents de transport de mercaderies perilloses en ferrocarril i carretera (Transcat) arran d'una fuita d'àcid clorhídric en un camió accidentat a Ulldecona (Tarragona), segons ha informat en un comunicat.

La fuita s'ha produït després d'un accident ocorregut a les 16.31 al quilòmetre 337 de l'AP-7 en sentit sud, al seu pas per Ulldecona (Tarragona), en el qual s'han vist implicats un camió frigorífic i un altre que transportava una cisterna amb aquest àcid.

Fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre els quals personal del Grup d'Incidents Tecnològics, que continuen treballant per contenir la fuita.

El Servei Català de Trànsit ha confirmat que l'autopista està tallada en tots dos sentits al punt on s'ha produït el sinistre i que el tràfic s'ha desviat en sentit sud al punt quilomètric 321 a l'Aldea, mentre que en sentit nord es treballa per habilitar una sortida per als turismes que estan aturats.

També hi treballen efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local d'Ulldecona i del Sistema d'Emergències Mediques (SEM), que ha activat 4 unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat per atendre un dels conductors implicats.