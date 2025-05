Activada l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses a 6 comarques aquesta tarda

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta per pluges intenses a Catalunya del pla especial d'emergències per inundacions (Inuncat) a 6 comarques de la meitat occidental per a aquest dilluns a la tarda, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.

Concretament, es preveuen 30 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Noguera (Lleida), i Ribera d'Ebre i Terra Alta (Tarragona).

En vista d'aquesta situació demana precaució en activitats a l'exterior i en desplaçaments.