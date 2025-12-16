Activada l'alerta del pla d'emergència del parc fluvial del Besòs per possible desbordament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El parc fluvial del Besòs, un dels espais verds més importants de la regió metropolitana de Barcelona, ha activat aquest dimarts a la tarda l'alerta del seu pla d'emergència en vista del possible desbordament del canal central a causa de les fortes pluges, ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un missatge a X recollit per Europa Press.
En concret, hi ha risc que es produeixi "el desbordament del canal central en les pròximes dues hores" en aquest parc, que abasta zones de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac, per la qual cosa s'ha tancat a la ciutadania.
A més a més, Protecció Civil avisa que les tempestes continuen "estàtiques" aquest dimarts a la tarda sobre quatre comarques de Barcelona: el Barcelonès, el sud del Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, per la qual cosa demanen "molta precaució" a la població.