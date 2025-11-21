Activada l'alerta per vent a tot el Pirineu, Prepirineu i Empordà (Girona) fins dissabte

GIRONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres cap a les 12.00 hores fins dissabte al migdia l'alerta Ventcat per fortes ratxes de vent que poden superar els 90 km/h a tota la zona del Pirineu, el Prepirineu (Lleida) i l'Empordà (Girona), informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'episodi de vent afectarà aquests punts principalment a partir d'aquest divendres a la mitjanit, on confluirà amb temperatures molt baixes.
Per tot plegat, demana precaució a la ciutadania en les excursions a la muntanya, ja que serà a les cotes més altes on el vent serà més fort.