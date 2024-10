Activada l'alerta per una fuita en un camió que transportava hidrocarburs a Flix (Tarragona)

TARRAGONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (Transcat) per una fuita en un camió que transportava 18.000 litres d'una barreja d'hidrocarburs gasosos liquats al municipi de Flix (Tarragona).

En un comunicat aquest dimarts, han explicat que els Bombers de la Generalitat treballen amb 6 dotacions des de les 10.19 hores per aturar i contenir la fuita del producte.

Els serveis d'emergències han creat una àrea de seguretat prop del camió; han tallat l'accés als carrers Tallers, Ramón Escriche i l'avinguda Polígon, i han evacuat preventivament dues indústries de la zona.

Un cop assegurat l'espai, els bombers han comprovat que el camió "perdia per la vàlvula inferior de la cisterna i han iniciat les maniobres per neutralitzar la fuita".

Segons ha detallat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no consten persones ferides per aquest incident.