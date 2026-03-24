Activada l'alerta per fort vent la nit de dimecres a dijous a Tarragona

TARRAGONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Ventcat en vista de la previsió de fortes ratxes de vent a partir de dimecres al migdia a les comarques del sud de Catalunya, i que serà especialment intens a partir de la nit i fins dijous al matí al Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià (Tarragona).
Concretament, el vent pot bufar amb força al migdia a punts de les Terres de l'Ebre (Tarragona) i superar els 90 km/h, si bé a punts del Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià i l'Alt Empordà (Girona) pot superar els 108 km/h, informa Protecció Civil en un comunicat aquest dimarts.
A part del vent, es mantindrà en cotes altes del Pirineu i l'Empordà (Girona), a partir de la nit de dimecres i dijous durant tot el dia hi haurà fort onatge a l'Alt i Baix Empordà.