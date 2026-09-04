Activada l'alerta per calor intensa a Catalunya que s'allargarà tot el cap de setmana

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres l'alerta del pla Procicat en vista de l'arribada d'una calorada intensa que es produirà a Catalunya de manera generalitzada i que s'allargarà tot el cap de setmana, informa en un comunicat.
Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir d'aquest divendres al migdia fins a la nit les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, la Ribera d'Ebre (Tarragona) i el Segrià (Lleida).
Serà a partir de dissabte quan la calor s'estendrà a les demarcacions de Girona, Barcelona, la Catalunya Central i Lleida, i també hi haurà avisos a les comarques del Pallars Jussà, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
Diumenge s'afegiran a la previsió les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, mentre que en quedaran fora les comarques del litoral i prelitoral nord.
Les elevades temperatures coincideixen amb una situació de perill elevat d'incendi forestal a diversos punts de Catalunya.